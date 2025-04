Picchiato dai bulli al campetto: "È stato costretto a inginocchiarsi per aver detto una parolaccia"

Un giovane di 16 anni è stato picchiato e costretto a inginocchiarsi da un coetaneo nell’area del campetto sportivo della zona bocciofila di Viano. L’aggressione è stata compiuta la scorsa settimana ed è stata poi denunciata dalla madre del minore ai carabinieri di Scandiano. Il 16enne, studente in un istituto scolastico della città della Rocca, è stato umiliato da un gruppo di quattro persone (tre ragazzi e una ragazza).

"Sono molto amareggiata e preoccupata per quello che è successo a mio figlio – racconta la madre –. Stava giocando a calcio in un campetto a Viano assieme al fratello e ad alcuni amici. Mio figlio è stato raggiunto da un 17enne che l’ha accusato d’avere pronunciato una parolaccia. È stato obbligato a chiedergli scusa. Lui l’ha fatto: il 17enne l’aveva preso per la maglia costringendolo, con una gomitata alla testa, a mettersi in ginocchio. Mio figlio preciso che non aveva proferito nessuna offesa".

L’aggressore si è allontanato, ma dopo una decina di minuti è tornato sul posto assieme a tre amici. "È stato bloccato e preso, sempre dal 17enne, per la maglia e spinto verso la ringhiera del campo – racconta sempre la mamma del giovane –. Gli ha pure messo le mani al collo e gli ha tirato il colletto della maglia contro il collo. È stato inoltre colpito con tanti schiaffi, subendo gravi insulti. Mio figlio non si è recato in pronto soccorso: era però sconvolto. Ho informato i carabinieri e sabato ho formalizzato la denuncia per percosse. Stiamo ora aspettando le riprese delle telecamere". Il 16enne già nel 2023 era stato picchiato a scuola da un coetaneo, uno dei quattro componenti del gruppo. "Stiamo vivendo un incubo – sottolinea la madre –. Abbiamo paura ad uscire di casa per la presenza di queste persone, spesso ubriache. Ringrazio il sindaco di Viano Fabrizio Corti per la vicinanza e solidarietà dimostrata dopo l’aggressione".

Intanto il consigliere provinciale Giuseppe Pagliani chiede urgenti provvedimenti dopo la violenza ai danni del minore. "Un ragazzo a Viano – evidenzia l’esponente di Forza Italia – è stato fatto inginocchiare per futili motivi ed è stato schiaffeggiato con 20 colpi improperi e offese da un 17enne sostenuto da un altro gruppo di amici per punirlo semplicemente perché lo stesso era accusato di aver detto una parola sbagliata imprecando mentre giocava a calcio. Tra le ragioni che hanno portato a questo gesto violento e vergognoso, vi è la dichiarazione dell’aggressore che quello è territorio suo e nessuno può imprecare anche contro terzi o anche in altra direzione".

Per Pagliani "siamo alla follia totale: è giusto che la famiglia abbia deciso di denunciare l’accaduto, ma noi riteniamo che anche le istituzioni locali e le amministrazioni si debbano muovere costituendosi parte civile in quei processi che coinvolgono, come in questo caso, anche un maggiorenne di vent’anni che ritraeva la scena mentre gli altri completavano questa esecuzione violenta su mandato di un capobanda. Queste condotte rappresentano una vergogna totale". Pagliani infine sostiene che non si tratta solo di episodi di maleducazione, ma di "veri e propri atti violenti e criminali".