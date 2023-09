Picchiato e rapinato del portafogli con 1.500 euro

Un uomo di 42 anni di Reggio è stato picchiato e rapinato in un bar di Scandiano: il responsabile dell’aggressione, un 27enne, è stato denunciato con l’accusa di rapina. È successo nella serata dello scorso 17 settembre. Il giovane, dopo una lite, ha aggredito con calci e pugni la vittima, derubato anche del proprio portafoglio contenente 1.500 euro. Alcuni cittadini hanno lanciato l’allarme al 112. Sul posto è prontamente arrivata una pattuglia de carabinieri della tenenza di Scandiano. I militari dell’Arma, verso le 22, hanno poi trovato il 42enne a terra esanime e in stato confusionale. È stato quindi allertato pure il 118 col personale sanitario che ha soccorso l’uomo. Il 42enne si è poi ripreso dallo stato di shock e ha raccontato ai militari che era stato aggredito da uomo dopo una discussione. Più volte con calci e pugni è stato colpito all’addome e al volto. Poi è stato derubato del cospicuo bottino che aveva in tasca. Dopo qualche ora il 42enne ha raggiunto la caserma per formalizzare la denuncia per il grave episodio di violenza. Sono state subito avviate le indagini per cercare d’individuare il responsabile, identificato grazie anche all’ausilio delle telecamere di videosorveglianza collocate nel luogo in cui è avvenuta la rapina e all’acquisizione di testimonianze oculari da parte di alcuni clienti. Così il 27enne è finito nei guai, denunciato alla Procura.

Matteo Barca