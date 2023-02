Reggio Emilia, picchiato per gelosia fuori da scuola: ragazzino in ospedale

Ragazzino picchiato fuori da scuola per gelosia finisce all'ospedale

Reggio Emilia, 24 febbraio 2023 – Momenti di tensione verso le 14 di ieri fuori dall’Enaip, la scuola di formazione professionale che si trova in via Guittone d’Arezzo.

Un ragazzino di 17 anni è finito all’ospedale dopo aver preso un pugno ed essere stato aggredito da almeno due compagni (uno di 16 anni e uno di appena 18 anni). E la polizia ora indaga per chiarire i contorni di questa vicenda ancora tutta da chiarire.

Tutto sarebbe accaduto al termine delle lezioni, vicino alla fermata dell’autobus. Stando alle prime ricostruzioni degli agenti delle Volanti giunti sul posto con due pattuglie, il giovane di 17 anni sarebbe stato aggredito da almeno due altri ragazzi (tutti sono di origine italiana) per futili motivi: probabilmente una lite scaturita dalla gelosia per una ragazza.

A quel punto la vittima sarebbe stata colpita con un pugno da uno dei due, mentre l’altro incitava.

Il ragazzo ferito è poi stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale per accertamenti; le sue condizioni non sarebbero gravi.

La polizia ha poi iniziato a raccogliere le testimonianze dei presenti e a cercare di ricostruire l’accaduto anche attraverso eventuali filmati delle telecamere di videosorveglianza o dei telefonini dei ragazzi presenti.

Al momento dell’aggressione si valuta infatti anche la presenza di altri soggetti.

La vittima, ascoltata dagli agenti, ha detto di non conoscere il suo aggressore; ma i poliziotti stanno cercando di capire se la sua testimonianza sia frutto di timore per possibili ulteriori ritorsioni.