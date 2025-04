Picchiava e maltrattava la madre da quattro anni: scatta il braccialetto elettronico

Un 19enne reggiano ha picchiato e minacciato la madre per quattro lunghi anni, per procurarsi denaro da spendere in droga e alcolici. I carabinieri l’altro giorno lo hanno fermato: gli hanno applicato il braccialetto elettronico e gli hanno notificato un provvedimento di divieto di avvicinamento alla donna, con cui abitava: adesso gli è vietato avvicinarsi a meno di 500 metri dalla vittima, comunicare con lei in qualsiasi modo, avvicinarsi all’abitazione della donna e accedervi senza autorizzazione. La misura è stata emessa dal Tribunale su richiesta della Procura che, sulla base delle indagini svolte dai carabinieri, ha indagato il ragazzo per maltrattamenti in famiglia. L’ultimo episodio di violenza risale a fine febbraio quando il figlio aveva svegliato in piena notte la mamma per chiederle il cellulare e, al suo diniego, l’ha percossa con l’aspirapolvere, cagionandole lesioni (prognosi di 7 giorni).

Ma il calvario della donna era iniziato già anni fa, quando il figlio ha iniziato a vessarla con continue richieste di soldi, accompagnate da minacce di morte e insulti. Il tutto per comprarsi da bere e droga. In un episodio, le aveva gettato addosso acqua bollente, provocandole ustioni al collo. Ormai fuori controllo, la picchiava quotidianamente con pugni, calci, spintoni, tirandole i capelli e qualsiasi oggetto si trovasse a portata di mano, dalle bottiglie di vetro alle padelle, e anche un televisore, con cui l’aveva colpiva violentemente alla testa. Innumerevoli i dispetti come buttarle immondizia sul letto, buttarle tutti i vestiti per terra, cosparge tutti i mobili di casa con purè e formaggio cremoso.

f. c.