"Picchiò la compagna al settimo mese di gravidanza". A processo un 34enne albanese

Una convivenza turbolenta ed infelice, conclusasi quando nel marzo 2024 la giovane donna, oggi 33enne, denunciò il compagno che l’avrebbe picchiata anche quando era incinta. La vicenda ieri mattina è approvata davanti al giudice dell’udienza preliminare Matteo Gambarati, che ha rinviato a giudizio l’uomo, un 34enne albanese da tempo residente in Italia ed incensurato.

Difeso dall’avvocato Mattia Fontanesi, lui respinge su tutta la linea le accuse che nel capo di imputazione sono condensate in pochi ma terribili episodi. Il reato di cui deve rispondere è di maltrattamenti in famiglia, aggravati dal fatto che sarebbero avvenuti anche quando nel periodo della gravidanza.

L’elenco dei comportamenti che il pm Francesco Rivabella (foto) contesta al 34enne nel corso della convivenza fa emergere sopratutto un tipo di violenza psicologica ed atteggiamenti volti degradare la 33enne: non solo ingiurie, percosse e minacce, ma anche il far sentire la compagna una madre incapace ed inadeguata.

Ad esempio nei giorni successivi al parto, quando la poveretta non riusciva ancora ad alzarsi da letto velocemente, la avrebbe rimproverata per non accorrere lesta quando il neonato piangeva: "Sei una cattiva madre, tu non lo ami", le avrebbe sibilato.

E poi il mostro della gelosia, che avrebbe spinto il 34enne a controllare i comportamenti di lei, il suo telefono (telefonate e messaggini), a dare di matto quando, ad esempio, un’amica della compagna, le inviò per scherzo su Instagram un meme piccante.

"Sei una prostituta che fai queste cose con le amiche", le avrebbe detto, per poi percuoterla al volto con una borsa incurante che la donna fosse incinta al settimo mese.

Sarebbe inoltre stato convinto che le avesse un amante, sospettando che in sua assenza la giovane ricevesse un altro in casa o che addirittura lo incontrasse quando usciva con il figlioletto: "Sei viva solo per questo bambino", avrebbe affermato una volta. Le minacce sarebbero proseguite anche dopo la fine della relazione, culminate con una fosca promessa: "Io mi faccio 5 anni di prigione poi quando esco ti ammazzo".