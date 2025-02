Picchiò la fidanzata dopo la lite. Finisce a processo a 24 anni

È iniziato ieri l’altro il processo per il 24enne che mandò all’ospedale l’ex fidanzata a pugni dopo l’ennesimo fine settimana di litigi. I fatti risalgono al 2022 ma il processo, l’ennesimo che mette al centro la violenza di genere, ha preso il via soltanto ieri l’altro.

L’imputato è un giovane ragazzo di origini campane che è ormai residente ad Arezzo da tempo. Nel 2022 arriva la denuncia da parte dell’ex fidanzata che si era anche rivolta ai sanitari dopo esser stata picchiata.

La giovanissima aveva riferito agli inquirenti che dopo un week end passato con il fidanzato era stata aggredita a seguito di una lite burrascosa in cui lui aveva iniziato a colpirla a l volto. Tant’è che era andata al pronto soccorso dove i medici che l’hanno presa in carico hanno anche attivato il percorso di sostegno che si attiva nel caso di violenza contro le donne. E anche avvertito i genitori. Un percorso di tutela, in questo caso finalizzato alla protezione del partner violento.

Così è arrivata la denuncia e dopo il rinvio a giudizio delle settimane scorse si è aperto il procedimento davanti al giudice monocratico del tribunale di Arezzo. Il 24ennne, che alle spalle ha anche precedenti per spaccio di stupefacenti, è a piede libero e, difeso dall’avvocato aretino Andrea Santini, nega ogni accusa che gli è stata rivolta.

Il 19 marzo prossimo inizierà la fase dibattimentale del processo.