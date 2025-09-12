Piccinini lascia la maggioranza. Nasce ’Cadelbosco Libera’

Era stato annunciato nelle scorse settimane, subito dopo la revoca della delega in giunta all’ex vicesindaco Marco Piccinini, in seguito ad alcune divergenze su vari temi, in particolare sulla concessione di patrocini del Comune di Cadelbosco Sopra a eventi svolti in paese. E ora si passa ai fatti, con il distacco di Piccinini dal gruppo di maggioranza ’Cadelbosco per tutti’ e la formazione di Cadelbosco Libera, a cui aderisce anche la consigliera Lara Luppi. "Manterremo – dicono dal neo gruppo – l’appoggio esterno all’esecutivo tutte le volte che proposte e decisioni saranno utili alla migliore gestione possibile del paese, impegnandoci a collaborare in modo onesto, leale e propositivo con l’attuale Amministrazione. Vogliamo garantire gli scopi per i quali i cittadini hanno votato la lista di maggioranza". Inevitabili anche l’attacco al sindaco Marino Zani, accusato di "aver deciso l’avvicendamento in giunta senza un adeguato confronto con i cittadini sostenitori della lista civica. Cadelbosco Libera, volta per volta, continuerà a sostenere quanto di buono verrà proposto dalla maggioranza, non mancando di far sentire la propria voce e i propri voti in consiglio quando riterrà di non essere d’accordo".

E mentre arrivano anche richieste di un consiglio comunale "aperto" sulla questione, da ’Cadelbosco per tutti’ hanno già chiarito la propria posizione: "Rassicuriamo sulla compattezza di questa amministrazione comunale: la maggioranza è solida e determinata a portare avanti il mandato di governo che ci è stato affidato. Vogliamo quindi ribadire con chiarezza che l’amministrazione comunale è pienamente operativa e che le crisi possono diventare opportunità di crescita e miglioramento".

a.le.