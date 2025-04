"Piccole donne": da Broadway al Valli

Questa sera e domani alle 20.30, ancora domenica alle 15.30, va in scena al Teatro Municipale Valli il musical di Broadway "Piccole donne", della Compagnia dell’Alba, diretta da Fabrizio Angelini e Gabriele de Guglielmo.

Il musical è la trasposizione in musica dell’omonimo romanzo ottocentesco di Louisa May Alcott. La Compagnia dell’Alba, grazie ad uno speciale accordo con Music Theatre International, presenta questa storia, che ha segnato generazioni di adolescenti, nella sua versione musicale di Broadway. Il libretto del musical è di Allan Knee, le musiche di Jason Howland, le liriche di Mindi Dickstein.

Il romanzo, considerato tra le 100 opere fondamentali della cultura americana, pone al centro della storia le quattro sorelle March: Meg, Beth, Amy e in particolare Josephine, meglio conosciuta come Jo, aspirante scrittrice. Le ragazze vivono con la madre in una casa nel Massachusetts, mentre il padre, cappellano dell’esercito dell’Unione durante la guerra civile americana, è lontano, partito per il fronte. Le sorelle imparano a crescere e ad affrontare la vita.

Sul palco, a fianco di Fabrizio Angelini e Gabriele de Guglielmo ci sono: Edilge Di Stefano, Alberta Cipriani, Giulia Rubino, Claudia Mancini, Carolina Ciampoli, Laura Del Ciotto, Giancarlo Teodori e Flavio Gismondi.

s.bon.