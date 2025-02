Piccole e medie imprese. Cassa integrazione record. Calano anche le aziende

"C’è un quadro di preoccupazione per gli scenari geopolitici che non aiutano e questo clima di incertezza pesa sulle aspettative delle piccole e medie imprese per il 2025". È il commento di Gilberto Luppi, presidente Lapam Confartigianato, ai dati elaborati dall’ufficio studi dell’associazione risultanti da un sondaggio somministrato alle piccole e medie imprese associate. Come emerge dall’indagine, in Emilia-Romagna il saldo sulle aspettative di fatturato delle micro e piccole imprese e imprese artigiane per i primi 6 mesi 2025 è negativo (-7,8 punti percentuali) e più accentuato tra le imprese che esportano direttamente o indirettamente (-15,1 punti). L’export manifatturiero, nei primi 9 mesi del 2024, a Reggio Emilia diminuisce rispetto allo stesso periodo del 2023 registrando un -6,9%, attestandosi a un valore di quasi 10 miliardi di euro. I settori a maggior concentrazione di micro e piccole imprese mostrano una migliore tenuta e nel reggiano da gennaio a settembre 2024 si registra un -2,4% rispetto allo stesso arco temporale del 2023.

Per quanto riguarda il mercato del lavoro l’occupazione tiene, ma aumenta il ricorso alla cassa integrazione. La domanda di lavoro dipendente nei primi mesi del 2025 è in lieve flessione. Nel territorio reggiano, nonostante si continui a dover fare i conti con una persistente difficoltà nel reperire nuove figure professionali, si osserva un calo marcato delle entrate lavorative preventivate nei mesi di gennaio-marzo 2025, pari al 9,4%.

Relativamente al capitolo cassa integrazione, da gennaio a settembre 2024 sono state autorizzate 6,9 milioni di ore di cassa integrazione guadagni (Cig) a Reggio Emilia e provincia, +142% rispetto allo stesso periodo del 2023. Nei primi 9 mesi del 2024 è cresciuto anche il ricorso all’assegno di integrazione salariale erogato alle imprese artigiane dal Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato (FSBA).

Reggio Emilia, inoltre, è tra le prime 22 province a livello italiano per extra costi del credito che pesano sulle micro e piccole imprese per un valore pari a 629 milioni di euro: la maggiore difficoltà di accesso al credito porta a cali degli investimenti più accentuati per nuovi macchinari e impianti, andando a frenare la transizione digitale e green delle imprese.

Anche la demografia delle imprese è un fattore di rilievo: al terzo trimestre 2024 nella provincia di Reggio Emilia si contano 53.243 imprese, l’1,4% in meno rispetto al terzo trimestre 2023. Cala maggiormente l’artigianato che nel terzo trimestre 2024 conta 17.407 imprese, -3,2% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Nota negativa anche per quanto riguarda il turismo. Il territorio reggiano non ha recuperato i livelli pre pandemia: da gennaio a novembre 2024 si contano il 16,9% di presenze in meno rispetto agli stessi 11 mesi del 2019, determinato da un calo sia dei turisti italiani (-16,8%) che quelli stranieri (-16,9%).

"Questi dati non possono che farci riflettere sull’andamento della nostra economia", conclude Luppi.