Piccoli alunni a lezione di sicurezza stradale

Lezioni di educazione stradale per gli studenti delle scuole primarie del comune di Casalgrande. Proprio questa settimana è in corso al parco del Liofante di Salvaterra questa importante attività, organizzata dall’ufficio di Casalgrande della Polizia Locale dell’Unione Tresinaro Secchia.

L’obiettivo è sensibilizzare gli alunni al rispetto delle norme stradali e alle migliori pratiche di comportamento quando si cammina per strada o si circola in bicicletta. Gli allievi, guidati dal personale della polizia locale diretta da Ermanno Mazzoni, hanno familiarizzato con la segnaletica stradale, le precedenze e gli stop in prossimità di attraversamenti pedonali grazie ad un ‘mini’ percorso predisposto nelle strutture all’interno del parco. Lunedì e martedì sono state impegnate le classi 4^ e 5^ della scuola primaria di Casalgrande, mentre ieri si è continuato con le classi 4A e 4B della primaria di Sant’Antonino. Oggi toccherà agli scolari dell’istituto Vladimiro Spallanzani mentre domani sarà la volta de gli alunni di Salvaterra. Presente ieri mattina pure l’assessore comunale alla scuola Graziella Tosi, che ha portato il saluto dell’amministrazioni.

"È un’iniziativa molto utile – dice il comandante Mazzoni –. Notiamo che apprendono velocemente. La parte teorica serve per spiegare le norme del codice della strada. Le lezioni pratiche aiutano invece a consolidare i concetti".

Matteo Barca