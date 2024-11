Pichetto Fratin visita le ceramiche. Focus sulle sfide energetiche

Il ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha visitato ieri la Casalgrande Padana, azienda leader nel distretto ceramico reggiano. Durante l’incontro con il presidente Franco Manfredini, sono state affrontate le problematiche energetiche che interessano un settore altamente energivoro come quello ceramico, fondamentale per l’economia locale e nazionale.

La ceramica, insieme ai settori dell’acciaio, del vetro e della carta, rappresenta una delle industrie a più alto consumo di gas naturale. La visita del Ministro Pichetto Fratin sottolinea l’attenzione del Governo e di Forza Italia verso le sfide che queste realtà produttive affrontano quotidianamente.

"È fondamentale sostenere le nostre eccellenze manifatturiere, come il distretto ceramico reggiano e modenese, per garantire competitività e sviluppo sostenibile", ha dichiarato il ministro.

Ieri il ministro Fratin ha visitato anche il nuovo showroom del Gruppo Italcer-Rondine, a Rubiera. Presenti all’incontro l’ad del gruppo, Graziano Verdi, e il direttore generale Giuseppe Maione, insieme ai dirigenti di Confindustria Ceramica. Al centro del dialogo, i crescenti costi energetici che incidono pesantemente sul settore ceramico, un comparto fondamentale che si trova oggi sotto pressione per il peso di questo fattore produttivo primario. Durante l’incontro, è stata sottolineata l’urgenza di un intervento strutturale da parte del governo, "che già lo scorso anno ha adottato misure positive in tal senso", ma che necessita di ulteriore sostegno per proteggere il settore da un rischio di compromissione dovuto all’aumento dei costi energetici. Entrambi gli incontri hanno visto anche la partecipazione di esponenti di Forza Italia e del capolista alle Regionali per il collegio di Reggio Emilia, Giuseppe Pagliani, confermando l’impegno politico a portare le esigenze del settore all’attenzione delle istituzioni.