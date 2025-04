Pick-up a fuoco, fu usato dai ladri per compiere furti

Un pick-up è stato dato alle fiamme nella notte di ieri in mezzo ad un campo in via Ghiarda, all’altezza del civico 36, in località Castelbaldo. A dare l’allarme sono stati i residenti della zona di campagna attorno a Rivalta che hanno visto il rogo e sono stati svegliati intorno all’1,30 dal boato dell’esplosione. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando della Canalina che hanno domato l’incendio. Sulla natura dolosa non ci sono dubbi. Sul posto sono stati chiamati anche i carabinieri di Corso Cairoli. Dalle indagini è risultato che il veicolo – un Fiat Strada – fosse stato rubato nella notte tra il 24 e il 25 novembre scorso. A bordo è stato rinvenuto un cambiamonete asportato durante un colpo in un bar di Coviolo nei mesi scorsi. Con ogni probabilità, a prenderlo erano stati dei malviventi proprio per mettere a segno dei furti; se ne erano sono impossessati prelevandolo dal cortile di un’abitazione situata proprio a due passi dal luogo in cui è stato abbandonato e bruciato nella notte per cancellare ogni traccia che potesse ricondurre a loro.

I militari dell’Arma hanno avviato le indagini, repertando eventuali indizi utili per identificare la banda. Dieci giorni fa a Cavriago era stata rinvenuta un’auto, anch’essa data a fuoco con lo stesso scopo, con a bordo una cassaforte rubata.