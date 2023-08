Picnic di Ferragosto senza fuochi a Ventasso: rispettato il divieto

Il divieto di accendere fuochi all’aperto, quest’anno con una situazione più che mai a rischio incendi per l’eccessiva siccità, ha costretto a contenere gli aspetti della tradizione del picnic di Ferragosto in montagna, mentre negli anni passati i boschi dell’alto Appennino si riempivano di allegre compagnie per il pranzo alla griglia. Una tradizione che portava tanta allegria in montagna dove le famiglie si raccoglievano all’ombra dei faggi al Ventasso attorno al Lago Calamone, dove molti, per maggiore tranquillità, hanno scelto il rifugio Venusta, sempre in riva al Calamone.

Diverse comitive, soprattutto quelle in arrivo dalle città con adeguate attrezzature, non hanno però rinunciato al picnic di Ferragosto. Le zone più frequentate sono state quelle del monte Ventasso di Pratizzano, Scaluchia, Passo Pradarena, Cerreto Laghi e soprattutto la zona del Lago Pranda. Molti, per concedersi una grigliata all’aperto, si sono portati fornelli e bombole a gas per evitare fuochi. Le forze dell’ordine, soprattutto le pattuglie dei carabinieri, hanno continuato a vigilare le zone più frequentate senza riscontrare comportamenti scorretti.

s.b.