Picnic elettronico a Villa Levi. Circo al rione Don Borghi ’Confidenza’ agli Stalloni

A Villa Levi, a partire dalle 16, va in scena "Picnic Elettronico", la rassegna con dj set di musica elettronica. Al centro sociale Gattaglio, alle 17 ha inizio il laboratorio creativo "Poppaganda workshop" e a seguire, alle 21, il concerto de "La Kattiveria". Il gruppo musicale nasce a Reggio nel 2000, mettendo insieme diverse esperienze che già esistevano sul territorio. Tra cui quella di Kattiveria Posse, primo gruppo hip hop nato nella nostra città. Al Rione Don Borghi, dalle 19, per Estate Popolare è in programma uno spettacolo di arte circense. Per gli appassionati di cinema, all’ Arena Stalloni, alle 21.30, sul grande schermo viene proiettato il film "Confidenza" di Daniele Lucchetti, con Elio Germano (foto). Ingresso 3,50 euro per Cinema Revolution. Info: eventi.comune.re.it