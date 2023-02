PicNic Sound Indoor, Prim apre la rassegna di giovani talenti italiani

Prende il via a Correggio il PicNic Sound Indoor, promosso da Idee di Gomma e ospitata nei locali dei Vizi del Pellicano a Fosdondo di Correggio, con l’obiettivo di mettere in evidenza i talenti di maggior rilievo della musica indipendente italiana. Stasera alle 22,30 si parte con Prim (foto), progetto musicale solista della giovane modenese Irene Pignatti, reduce dall’esperienza di X-Factor, che presenta l’album d’esordio intitolato "When monday comes". Autrice di musiche e testi, Prim fonde intimismo di matrice alt-folk e vivacità indie pop, il calore delle timbriche acustiche e sbarazzine linee di synth, tradizione analogica e sound moderno. Da sempre influenzata dalla musica indie poprock britannica e americana, è entrata in contatto con diversi generi musicali.

Si prosegue l’8 febbraio alle 22 con la cantautrice Marion Moroder, con l’evento ospitato nella sede di "Idee di gomma", in via del Carmine a Correggio. Il 4 marzo spazio al gruppo Eugenia Post Meridiem, il 18 marzo in scena il duo romagnolo Lomii, formato da Emily Capanni e Lorenzo Brighi, ai "Vizi" con le loro sonorità folk, con qualche "pennellata rock".