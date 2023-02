La giovane compagnia napoletana Cornelia porta in scena, stasera alle 20,30 in Fonderia, "Memento": una pièce di danza - con la coreografia Nyko Piscopo su musica di Arvo Pärt - che si fonda sul non-evento. Come nel capolavoro beckettiano, "Aspettando Godot", la tensione è creata dal susseguirsi di speranze che non trovano uno sfogo concreto, così allo stesso modo, nella vita, ogni momento è attesa di qualcosa di definitivo che poi, quando pensiamo di averlo ottenuto, scopriamo sempre essere frammentato e soggettivo. All’interno della coreografia i performer vivono quest’attesa e, nella ricerca di una risposta alla loro condizione esistenziale, cercano conforto l’uno dall’altro. Alla fine, la meta del loro viaggio si concretizza nel ricordo di questi rapporti e delle sensazioni che hanno suscitato. Ingresso 10 euro.