Brescello (Reggio Emilia), 26 novembre 2019 – Si evacua l’area golenale più popolosa d’Italia. Ghiarole di Brescello, oltre duecento abitanti, in una località in cui le prime case furono costruite nel Quattrocento. Ma è in golena, con un argine interno, pur se alto e robusto, a proteggerlo dal Po. Quando il livello all’idrometro di Boretto raggiunge i 7,50 metri scatta l’evacuazione precauzionale. Lo dice il piano di emergenza.

E, pur se tutti sanno che a quel livello non ci sono pericoli, si deve rispettare la normativa. Ieri sera l’assemblea a Ghiarole con numerosi cittadini ad ascoltare il sindaco Elena Benassi e le altre autorità sull’ordinanza di evacuazione, che dovrà essere rispettata a partire dalle 19 di oggi, martedì. E fino a quando il livello del Po non tornerà al di sotto dei 7,50 metri. Accadde pure nel 2014, con la quota a poco più di otto metri. Non accadde nulla al paese. Ma ci fu l’evacuazione.

#AllertaMeteoER

-ROSSA per criticità #idraulica

-GIALLA per criticità #idrogeologica e #mareggiate

Dalle 00:00 26/11/2019 alle 00:00 27/11/2019: ➡️https://t.co/Yx46KSZrQ4#26novembre #AllertaROSSA #AllertaGIALLA pic.twitter.com/o2tt6VdRP2

— allertameteoRER (@AllertaMeteoRER) November 25, 2019

In mattinata sono iniziate le operazioni preliminari per spostare persone e animali. E ai piani superiori vanno portati gli arredi, sempre per evitare il peggio in caso di problemi. Intanto il fiume Po continua ad alzarsi di livello all’idrometro di Boretto, dove in mattinata ha raggiunto e superato i sette metri. A Piacenza il livello ha invece iniziato a stabilizzarsi per poi calare.

A Cremona stamattina iniziata a stabilizzarsi. Ma sarà una “piena lunga”, con il colmo che durerà diverse ore, proprio per la grossa portata idrica del fiume, alimentato dalle abbondanti precipitazioni cadute in Piemonte e Liguria nel fine settimana. In vista anche disagi per il traffico. Si pensa di chiudere il ponte sul Po tra Guastalla e Dosolo nella giornata di domani, durante il passaggio del colmo di piena. Così come dovrebbe restare chiuso il tratto di ex Statale 62 sull’argine maestro tra Luzzara, Guastalla, Gualtieri, Boretto e Brescello.

A Brescello prevista domani la chiusura delle scuole. E non si esclude lo stesso provvedimento per gli istituti superiori della Bassa. Dovrebbe restare aperto il ponte tra Boretto e Viadana, visto che è in ottime condizioni strutturali dopo i recenti lavori di riqualificazione e rinforzo. Già evacuate le zone golenali aperte, ormai in gran parte invase dal fiume. Chiusi i viali che portano ai lidi. Protezione civile, AiPo e forze dell’ordine stanno monitorando le aree interessate dalla piena.

