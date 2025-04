Piena del Po, le golene rimangono allagate

A oltre due giorni dal passaggio del colmo della piena di Pasqua, ormai alla foce, il fiume Po non ha ancora abbandonato le golene reggiane. E neppure i lidi. A Guastalla, fino a ieri sera, non era ancora possibile accedere ai locali pubblici accanto al letto del fiume, in quanto è ancora presente acqua in abbondanza. Forse da oggi potrebbe essere possibile accedere agli edifici per avviare la pulizia da detriti e fango, che inevitabilmente vengono lasciati dal passaggio di ogni piena.

I viali del Po sono percorribili, pur se ancora in parte infangati, ma al momento restano chiusi al transito per motivi precauzionali, almeno fino a quando l’acqua non sarà tornata nel letto del fiume, lasciando i lidi all’asciutto.

Diverse le piante dei viali divelte dalla corrente della piena: sarà necessario ripristinarle al più presto e, in qualche caso, sostituirle. E sarà necessario anche togliere rami e altri detriti che la piena ha lasciato nella golena, dimostrando come sia ancora alta la presenza di rifiuti, anche in plastica, nel fiume Po. Diversi i cumuli di scarti di vario tipo che dovranno essere raccolti. All’idrometro di Boretto il culmine di piena, il giorno di Pasqua, ha fatto registrare i sette metri e quattro centimetri.

Ora il fiume è in calo: ieri era ancora alla seconda soglia di attenzione, ma ormai prossimo ai cinque metri e mezzo, indicati come misura di guardia. Si guarda con attenzione al meteo di questi giorni prima di revocare ogni tipo di allerta.

Antonio Lecci