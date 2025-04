Piena del Po monitorata. Il Torrione supera il test

Stanno esaurendosi gli effetti della piena di Pasqua del fiume Po, una delle più consistenti degli ultimi anni, con il livello che all’idrometro di Boretto ha raggiunto la quota di 7,04 metri. Il livello raggiunto dal Po ha comportato la necessità immediata di intervento da parte della Bonifica dell’Emilia Centrale, azionando l’idrovora di San Siro e, per la prima volta, l’impianto provvisorio del Torrione, a Gualtieri, progettato dai tecnici consortili e messo in opera dalle squadre di lavoro della Bonifica a tempo di record per sopperire alle criticità funzionali ad una delle pompe dell’impianto principale dello stesso Torrione.

Si tratta di un’opera di notevole rilevanza, in grado di sollevare fino a cinque metri cubi al secondo, che comporta un significativo miglioramento del livello di sicurezza idraulica in una zona particolarmente esposta al rischio di alluvioni come quella di Gualtieri e Santa Vittoria. Complessivamente il Consorzio ha messo in campo una trentina di operai, impegnati nell’esercizio degli impianti e nel monitoraggio dei punti più critici, tra cui le due chiaviche di Boretto e della Scutellara a Brescello che, vista la gran massa d’acqua in transito lungo il Po, rappresentavano nodi da seguire con particolare attenzione. Il presidente del consorzio dell’Emilia Centrale, Lorenzo Catellani, ha espresso il suo apprezzamento per il lavoro messo in campo dallo staff tecnico dei dipendenti consortili che hanno operato con successo anche nel corso del periodo delle festività pasquali. Intanto, l’acqua sta abbandonando le golene.

Antonio Lecci