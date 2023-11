Maltempo, piena dell'Enza: chiuso il ponte a Sorbolo

Brescello (Reggio Emilia), 3 novembre 2023 - E’ stata una notte di allerta per la situazione dell’Enza. A Sorbolo verso le due è stato chiuso il ponte stradale e ferroviario di Sorbolo, tra Brescello e Sorbolo-Mezzani, quando il livello del torrente ha raggiunto la quota di undici metri. Il livello dell’Enza ha toccato quota 11,19 metri alle 3,30 all’idrometro di Sorbolo. E’ poi iniziato il calo: verso le 6,30 la quota era a 11,10 metri.

“Il deflusso dell’acqua è regolare e non si riscontrano problematiche lungo l’asta dell’ Enza”, ha comunicato il sindaco brescellese Carlo Fiumicino. “Pensiamo di riaprire il ponte entro le 8”, ha aggiunto Nicola Cesari, sindaco di Sorbolo-Mezzani. A Sant’Ilario si è arrivati al livello “rosso” di 2,16 metri alle 22,30 per poi iniziare a calare: alle 6 era a 1,65 metri.

Calo generale delle quote anche su tutti gli idrometri a monte. Sotto controllo anche il Secchia, pur se con un evidente incremento del livello su gran parte degli idrometri, mentre nessun problema è arrivato dal Crostolo, rimasto sempre a quote piuttosto basse. In crescita il fiume Po (da mezzanotte alle 6 è cresciuto di 60 centimetri), alimentato proprio dagli affluenti in piena, ma è ancora a quasi due metri dal livello di guardia dei 5,50. Per tutta la notte è stato incessante il controllo agli argini e il monitoraggio dei livelli idrici, con l’impegno di Protezione civile, operatori comunali, di AiPo, polizia locale e carabinieri. Non si sono registrati allagamenti e neppure situazioni di emergenza.