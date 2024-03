La piena del Po fa paura: sgomberata palazzina con alcune famiglie nel Reggiano

Luzzara (Reggio Emilia), 5 marzo 2024 – La piena del Po incute timore e il Comune di Luzzara (in provincia di Reggio Emilia) ha disposto, con un’ordinanza, lo sgombero immediato di una palazzina.

La piena del Po a Luzzara, abitazione evacuata (foto di Antonio Lecci)

L’abitazione si trova in via Fogarino Martinelli, in zona golenale, e per la possibile piena del fiume Po, tre famiglie (10 persone in tutto) sono state evacuate. Per queste ore si organizzeranno per essere ospitate da amici e parenti. Sul posto sono arrivati i carabinieri.

Nelle prossime ore, infatti, è prevista un’allerta meteo gialla per piene dei fiumi con possibili precipitazioni “anche a carattere temporalesco”. ”I colmi di piena – scrive Arpae nel monitoraggio dei fiumi – stanno transitando nelle ultime sezioni del tratto vallivo del fiume Secchia, con livelli prossimi o superiori a soglia 1”.

Invece, secondo gli ultimi aggiornamenti dell’Agenzia interregionale per il fiume Po (Aipo) “nelle sezioni più occidentali dell’asta del Po (tratto piemontese e pavese) il colmo di piena è transitato nella giornata di ieri con valori di criticità ordinaria (colore giallo) e allo stato attuale i livelli sono ridiscesi sotto le soglie di criticità. A Piacenza il colmo è transitato nel corso della mattinata di oggi, sempre con valori al di sopra della soglia 1 di criticità (ordinaria, colore giallo). Il livello raggiunto è stato di 5.54 metri sullo zero idrometrico. Nel Delta permane un livello di criticità ordinaria (colore giallo). Nel tratto da Piacenza alla foce si prevedono prevalentemente, nelle prossime 24 ore, livelli sopra la soglia 1 di criticità (ordinaria, colore giallo) seppure in alcune sezioni del medio Po potrebbero verificarsi valori inferiori. Si stima in ogni caso che la criticità ordinaria (colore giallo) permanga nel tratto tra Boretto e la foce - e quindi anche nel Delta - anche per le prossime 48 ore. La piena può interessare le aree golenali. In generale, è richiesta prudenza nell’avvicinarsi alle zone interessate dall’evento. Il Servizio di piena centrale AIPo e gli uffici Aipo territoriali sono attivi nelle operazioni di monitoraggio e controllo dei livelli e delle arginature al fine di prevenire eventuali criticità, in coordinamento con i sistemi locali e regionali di protezione civile”.