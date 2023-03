Pieno di eventi e la città va in tilt "Il mio bar isolato per errore"

di Daniele Petrone "I miei clienti non sono riusciti a raggiungere il locale. Ho preparato brioches, pizze ed erbazzone in quantità che dovrò buttare via. Chi pagherà il danno economico?". Lo sfogo di Angela Frontera, titolare di ‘Angelina Bar’, il locale di via Francia all’interno dell’area di servizio del distributore Ego, è il simbolo di una domenica nera per la viabilità cittadina. "Hanno chiuso a tradimento la strada per la mezza maratona – racconta – ma nessuno l’ha comunicato. Non c’erano cartelli e neppure sul sito del Comune". In effetti ci mostra sul telefonino il link sui rallentamenti e le sospensioni della circolazione elencati online dal municipio e tra le strade non si legge via Francia. "Sono stata due ore da sola – nel momento di punta per le colazioni, dalle 9 alle 11 – assieme ai dipendenti che assumo di domenica proprio perché è uno dei giorni in cui lavoriamo di più", continua. "La polizia municipale si è piazzata alla rotonda di via Inghilterra, vietando l’accesso su via Francia. Hanno chiuso la strada a tradimento. Poi verso le 11,30 si sono spostati, aprendo l’ingresso dato che persino due ambulanze hanno faticato a passare, dovendo marciare contromano facendo lo slalom tra...