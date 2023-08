Pienone a ’Libr’Aria’ Oltre duemila persone

’Libr’Aria Albinea’ si è chiusa con 2mila presenze e tutti i laboratori al completo. Alla rassegna sono arrivate persone da tutta la regione che hanno apprezzato la qualità swllw iniziative e degli ospiti. Tra questi Alberto Lot, Gek Tessaro, Federica Buglioni, Roger Olmos, Lina Vergara; Alessandro Porro, Anna Sarfatti, la compagina ’Le strologhe’, Emanuela Bussolati, Daniela Pareschi, Barbara Orlandini, Alessandra Baschieri, Gianluca Magnani e gli studenti della scuola di italiano per stranieri. Come sempre, anche quest’anno, Libr’Aria porterà le sue storie oltre i confini del piccolo festival, fino al reparto di Pediatria dell’Azienda Ospedaliera Irccs Santa Maria Nuova di Reggio, al qual donerà diverse pubblicazioni da inserire nella biblioteca del reparto, per raccontare storie e regalare sorrisi.