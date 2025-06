Pienone per Guido da Bagnolo. Successo per il revival storico

E’ andata in scena domenica sera la rievocazione teatrale sulla storia di Guido da Bagnolo, medico bagnolese del XIV secolo. Lo spettacolo è stato proposto in piazza Garibaldi, in centro a Bagnolo, con il testo di Auro Franzoni e la regia di Monica Franzoni, che ha diretto un folto gruppo di attori tra la sfilata iniziale e la rappresentazione sul palco.

Guido da Bagnolo, figura di spicco del XIV secolo, fu medico alla corte del re di Cipro dopo essere stato studente a Bologna, grazie alla concessione di Feltrino Gonzaga. Lo spettacolo era già stato presentato un anno fa in teatro, come anticipazione in chiave teatrale classica, inserendosi in un progetto di valorizzazione dello storico personaggi, con l’ente pubblico locale intenzionato a recuperare la storia dei bagnolesi illustri, prevedendo pure la rappresentazione di piazza andata in scena lo scorso fine settimana.