Pienone per il libro sulla storia del Magati. Montipò: "Risultato che onora l’ospedale"

Grande successo domenica pomeriggio, alla sala Casini di Scandiano, alla presentazione dell’ultima opera del ricercatore storico Marco Montipò. La tematica trattata nel libro, la storia dell’ospedale Cesare Magati, di per sé aveva creato aspettative elevate, ma il risultato è stato sorprendente per Montipò. In tantissimi sono arrivati in sala civica e le sedie a disposizione non sono bastate. Circa 180 persone hanno voluto presenziare a questo evento che resterà, negli annali, come una straordinaria manifestazione se si parla di storia locale. "Un degno risultato che omaggia il presidio sanitario scandianese che rappresenta una delle principali istituzioni del territorio", osserva Montipò.

Tra i presenti molte autorità tra cui il sindaco Matteo Nasciuti che ha elogiato l’encomiabile lavoro svolto da Montipò. Erano presenti l’assessore di Casalgrande Marco Cassinadri e Angela Bonacini, vicesindaco di Viano. All’incontro hanno partecipato numerosi medici che hanno lavorato o lavorano all’interno del Magati, insieme a dirigenti scolastici e docenti. "Un giusto tributo – sostiene l’autore – per tutti i sanitari che, nei secoli, hanno servito e servono tuttora al Magati: un grazie per quello che quotidianamente e silenziosamente hanno fatto e continuano a fare".

