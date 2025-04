Pienone per Renzi in centro . Tanti selfie e la ’punturina‘ a Delrio: "Farà fatica a rinnegare il Jobs Act"

Il Giro d’Italia di Matteo Renzi per pubblicizzare il suo saggio antimeloniano "L’influencer", ha fatto tappa ieri a Reggio, all’hotel Posta, dove l’ex presidente del Consiglio, ha tenuto banco per oltre un’ora e mezza, catturando, da consumato mattatore della politica, una platea abbastanza folta: di simpatizzanti, curiosi, e qualche veterano un tempo protagonista, della politica reggiana, come Elena Montecchi, o chi prova a diventarlo: Giovanni Tarquini con la sua Reggio Civca.

Renzi non si è sottratto all’abbraccio dei sostenitori ("è affascinante tornare a girare tra la gente") e si è concesso, prima di entrare nella sala, una battuta con un padre di famiglia e i suoi quattro figli:"Se il voto si decidesse col quoziente familiare, tu saresti molto influente".

A margine del suo intervento in sala Renzi, ricordando i suoi rapporti con Reggio non ha lesinato stoccate, in particolare a Graziano Delrio, un tempo suo fedele compagno nel Pd, ma che non l’ha seguito nell’avventura del nuovo movimento. "Da presidente del Consiglio ho sempre avuto un bel rapporto con Reggio; in particolare con Graziano quand’era Sindaco; sia per le feste del Tricolore, sia per le battaglie vinte in seno all’Anci. A livello personale ho ottimi ricordi, politicamente abbiamo preso strade diverse e credo che lui farà fatica al referendum a votare contro il Jobs-Act che è una legge che lui ha coordinato quando era a Palazzo Chigi".

Nell’intervento nella sala del Capitano del Popolo Renzi è tornato a parlare di Reggio quando ha insistito sul fatto che "è una città all’avanguardia sui temi dell’educazione e da qui dico che la scuola va rimessa al centro dell’agire politico".

Renzi ha commentato anche l’uso disinvolto delle auto della Polizia Locale da parte del sindaco Massari per recarsi al lavoro da infortunato: "Penso che, anche in questo contesto, sia in grado di fare le scelte che ritiene giuste, credo che Reggio e il Paese abbiano problematiche più serie da affrontare che preoccuparsi come il Sindaco di Reggio va a lavorare. Gli faccio però i miei auguri di pronta guarigione".

La maggior parte del tempo il segretario di Italia Viva lo ha dedicato a presentare i contenuti del suo libro; ricordando che è "certamente un libro contro la Meloni, ma è un libro politico, la cui trama è volta alla ricerca della buona politica in particolare a favore dei ventenni che sono in sala".

Sul tema se poi la Meloni sia l’unica influencer nell’agone politico, Renzi glissa: "Non so quanti ce ne sono, lei sicuramente lo è. E su questo sono pronto al confronto: se non vuol venire, può mandarmi anche suo cognato, sua sorella, tutti i Fratelli d’Italia, le sorelle della Garbatella".

Forte anche l’accenno al tema dazi:"Sono una schifosa speculazione finanziaria, con la volatilità di questi giorni si arricchiscono gli speculatori, e ne fanno le spese piccoli risparmiatori e imprese".