Pieragnolo salterà Pisa

Il giudice sportivo ha fermato Edoardo Pieragnolo per un turno. Il laterale sinistro classe 2003 ha infatti rimediato la quinta ammonizione in campionato nel corso della sfida con il Catanzaro e ieri gli è stata notificata la squalifica che gli farà saltare la trasferta di Pisa, in programma sabato 13 gennaio alle 16,15. Una partita in cui anche Alessandro Bianco dovrà fare molta attenzione, visto che il centrocampista della Reggiana è di nuovo in diffida (nono cartellino giallo). Il gioiello classe 2002 di proprietà della Fiorentina va quindi a fare compagnia agli altri diffidati granata che sono Natan Girma, Luca Cigarini e Manolo Portanova ovvero tre pezzi da novanta della rosa a disposizione di Alessandro Nesta.

Il club dovrà poi pagare una multa di 1500 euro per il lancio di un fumogeno sul terreno di gioco (al minuto 41, rete di Girma). Mentre al Pisa, prossima avversario, 2000 euro di sanzione ‘a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa 2 minuti l’inizio del secondo tempo’.

f.p.