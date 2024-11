Pierina Zanni compie 104 anni. Il sindaco: "Portati alla grande"

Pierina Zanni, la sarta di Giandeto, ha festeggiato nei giorni scorsi in buona salute i suoi primi 104 anni.

Fino ad oltre cento anni di età Pierina ha vissuto da sola nella sua casa in località La Spiaggia nei pressi di Giandeto in comune di Casina, adesso vive in ottime condizioni nella Casa di Riposo Villa Maria di Casina, dove ha festeggiato il suo 104esimo compleanno assieme ai nipoti, ospiti e al personale e alle autorità locali tra cui il sindaco di Casina Stefano Costi (foto) il quale non poteva non fare un omaggio floreale alla sua concittadina in testa alla classifica per longevità e buona salute.

"Centoquattro anni portati alla grande e sempre con il suo sorriso contagioso – ha detto il primo cittadino – per me Pierina è una vecchia conoscenza, la conoscevo anche da ragazzo perché ha sempre abitato a Giandeto vicino a casa mia".

"Era vedova – aggiunge – abitava sola in una casa un po’ isolata e negli anni 60/70 non aveva né luce né acqua in casa, però se la sapeva cavare benissimo. Era una donna di grande coraggio e sempre allegra, amica di tutti. Da sempre è conosciuta e benvoluta anche a Casina. Tutti la conoscevano come ‘Pierina la sarta di Giandeto’ ed era molto apprezzata come sarta, sempre disponibile e, soprattutto, lavorava bene".

Per Pierina Zanni il tempo pare essersi fermato, il suo volto continua ad essere sorridente ed è molto socievole.

