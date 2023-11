Pierina Zanni fa 103

Ha raggiunto la meta dei 103 anni Pierina Zanni, festeggiati ieri alla casa di riposo Villa Maria di Casina alla presenza di parenti, amici ed autorità locali tra cui il sindaco di Casina Stefano Costi. E non mancava il personale della struttura parrocchiale che si prende cura degli anziani col parroco don Carlo Castellini. Pierina, al centro della festa con un mazzo di fiori, si è perfettamente trovata a suo agio, lucida e regalando sorrisi e ringraziamenti. Pierina ha trascorso la sua vita col marito Piero Barbieri a La Spiaggia, borgo di Giandeto, fino a 101 anni viveva da sola in piena autonomia. "Ho bellissimi ricordi di Pierina in quanto da bimbo frequentavo casa sua con mia nonna – ha detto il sindaco – mangiando le mondine davanti al camino".

