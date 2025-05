Piero vince la battaglia: "Potrà giocare ad Arceto"

Tutto è bene quel che finisce bene. Dopo l’intervista rilasciata al Carlino nei giorni scorsi da Marinella Giovannetti, mamma residente a Gavasseto, che chiedeva per suo figlio, Claudio Pisi, bambino disabile con diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico severità 1, la partecipazione al campo giochi estivo di Arceto, nonostante fosse fuori comune rispetto al bando che prevedeva la frequentazione ai campi comunali, ora il desiderio del piccolo è stato esaudito e potrà così stare in mezzo ai suoi amichetti abituali e continuare il suo percorso di progressiva indipendenza.

Sulla vicenda interviene l’assessora alle politiche educative, Marwa Mahmoud: "Il Comune di Reggio Emilia, nell’ottica di garantire alle famiglie di ragazzi con diritti speciali di poter frequentare i centri estivi, da tempo si muove per costruire una rete che comprende trentotto campi gioco organizzati da gestori privati che si dichiarano disponibili ad accogliere bambini e ragazzi con disabilità. Da tempo il Comune ha cercato di prestare ascolto anche a diverse famiglie che scelgono di iscrivere i ragazzi a campi estivi con sede fuori dal territorio comunale. In questa fattispecie rientra la situazione della famiglia residente a Gavasseto che ha chiesto la frequenza presso un campo estivo ad Arceto. Il servizio Officina Educativa ha chiesto alla famiglia un appuntamento e contemporaneamente ha attivato il gestore chiedendo la scorsa settimana un preventivo di spesa settimanale per il servizio in oggetto e concordando un contatto diretto tra la famiglia e il gestore per ulteriori accordi".

Prima della risoluzione della vicenda, si erano levate le voci di diversi esponenti politici locali che chiedevano un intervento per risolvere la questione. "Se davvero vogliamo - dice Roberto Bedenghi di Azione Scandiano - che il nostro territorio si confermi un modello di comunità inclusiva e senza barriere, come spesso si proclama, allora non possiamo tollerare che un bambino fragile venga escluso da un contesto educativo solo perché "fuori comune"".

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il coordinamento cittadino di Forza Italia: "La contraddizione è palese: lo stesso Comune che riconosce il diritto all’educatore scolastico anche fuori dai confini comunali durante l’anno, lo nega categoricamente durante l’estate. È paradossale che l’amministrazione non comprenda che il bisogno di supporto educativo non termina con la fine della scuola". Cesare Corbelli