Pierpaolo Spallon apre la stagione a Boretto. Musical a Casalgrande, Di Donato all’Orologio

Diversi gli appuntamenti di teatro di oggi nel Reggiano. Alle 21 al teatro di Boretto prende il via la nuova stagione con Pierpaolo Spallon in "Quel che provo dir non so" di Matteo Manforte e Pierpaolo Spollon, con musiche dei Caravane De Ville. Spollon è un attore e, come tale, lavora con le emozioni: le sue e quelle degli altri. Ma che cos’è davvero un’emozione? Come nasce? Da dove viene? Pierpaolo cerca di dare una risposta a queste domande con un monologo divertente e autoironico, raccontando i suoi turbolenti rapporti con le emozioni, dall’infanzia all’età adulta.

Al teatro di Casalgrande oggi alle 17 il musical "On Hair" della compagnia Hot Minds. Attraverso i ritmi coinvolgenti e le coreografie tipiche degli anni Sessanta negli Stati Uniti, lo spettacolo guida il pubblico nell’esplorazione di complesse dinamiche sociali e affronta temi importanti molto attuali. Regia di Sarah Conventi e Giorgia Burani. Tracy, una giovane ragazza solare di Baltimora, desidera partecipare al Corny Collins Show come ballerina, ma deve scontrarsi con i canoni di bellezza imposti dalla televisione. Anche sua madre, Edna, e i ballerini afroamericani devono affrontare l’intolleranza della società. Nonostante i vari impedimenti, Tracy e i suoi amici riusciranno ad ottenere il successo in tv, battendosi per l’integrazione e dando via al cambiamento.

Al teatro Piccolo Orologio di Reggio, in via Massenet, stasera alle 19 è in programma "House we left", spettacolo dal testo di Alessandro Sesti, con l’attrice Cecilia Di Donato, accompagnata dai musicisti Andrea Tocci, Debora Contini, Filippo Ciccioli. All’auditorium Fellini-Masina di Reggiolo oggi alle 18 la presentazione del libro "Dante a Bismantova. Viaggio alla montagna del Purgatorio" di Clementina Santi e Giuseppe Ligabue. a.le.