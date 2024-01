Pietra d’inciampo per Lea Giansoldati

Giornata della memoria domani a Castelnovo Monti. In questi giorni, in collaborazione con le scuole, i ragazzi delle classi 5ª delle elementari del plesso Peep-Pieve e della Giovanni XXIII, stanno pulendo e curando le ‘pietre d’inciampo’ presenti in paese. Domani alle 11, presso la fontana dell’Albiaccio (statale 63) avverrà la posa di una nuova targa commemorativa in onore di Lea Giansoldati, che venne fucilata dai soldati tedeschi per rappresaglia sulla statale l’11 marzo del 1945. Porterà i saluti dell’amministrazione comunale il vicesindaco Emanuele Ferrari, e l’Anpi con Nello Wassili Orlandi. Interverrà poi per la ricostruzione storica dell’evento, Chiara Torcianti di Istoreco.

s. b.