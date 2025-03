Pietra tra Giro e boom del turismo. Pulizia e manutenzione dei percorsi

Per l’eremo e la Pietra di Bismantova il 2025 sarà l’anno del cambiamento, grazie ad una serie di interventi e cantieri atti a migliorare l’esperienza delle visite e l’accessibilità a questo monumento naturale per favorire il turismo e di conseguenza la valorizzazione dell’Appennino. I lavori, a partire dalla sistemazione del sentiero per la risalita, già iniziati lo scorso mese grazie ad un finanziamento di oltre 80mila euro che permetterà anche di recuperare il passaggio alla ferrata sotto l’Eremo (dietro indicazione del CAI). Inoltre verrà completata l’installazione del bassorilievo in marmo realizzato dallo scultore non vedente Felice Tagliaferri, inserendo una targa esplicativa e una copertura per il basamento.

Per offrire più servizi e garantire maggiore sicurezza all’interno dell’Eremo, è stata spostata la sede ufficiale del Soccorso Alpino - SAER Stazione Monte Cusna che è presente ogni sabato e domenica con due tecnici e un sanitario (medico o infermiere) in pronta partenza per eventuali emergenze nel territorio dell’Appennino. Il percorso pedonale alla Pietra, nel tratto della banchina a lato della via provinciale tra il bivio Pietra e Carnola, erano stati avviati lavori dal Parco Nazionale e Comune di Castelnovo Monti, in queste settimane ripresi e portati avanti dalla Provincia: lavori in sinergia per obiettivi comuni. In una fase successiva verrà effettuata la pulizia alla sommità della Pietra con fondi dell’Azione Parchi per il clima (circa 640mila euro) per fare interventi migliorativi all’accesso alla Pietra. "Sono diversi i progetti che ruotano intorno all’Eremo, - ha dichiarato il consigliere del Parco Robertino Ugolotti - un punto di riferimento per il turismo, religioso e non, del nostro territorio".

L’assessora alla promozione territorio e sostenibilità di Castelnovo, Silvia Dallaporta, aggiunge: "La Pietra vede da anni un incremento dei flussi turistici ed è oggi un luogo che attrae visitatori a livello nazionale e non solo, quale elemento identitario del nostro territorio. Da anni il Comune e il Parco insieme cercano di valorizzarla con progetti e azioni comuni con l’intento di renderla fruibile al meglio, avendo presente che si tratta di un ambiente di grande pregio da conservare".

Settimo Baisi