Pietre d’inciampo e una mostra per non dimenticare la Shoah

Anche Scandiano celebra il giorno della memoria con diversi appuntamenti istituzionali e culturali che quest’anno, per rispettare il sabato ebraico che coincide con la ricorrenza, si svolgeranno prevalentemente domani e lunedì 29 gennaio. Oggi alle 15,15 verrà pulita la pietra d’inciampo posata in piazza Spallanzani alla memoria dell’antifascista scandianese Guglielmo Corradini, deportato a Mauthausen, dove morì nel 1941. Domani si potrà partecipare a due visite guidate del cimitero ebraico di Scandiano a cura di Archeosistemi: alle 10 e 11:15. L’accesso è gratuito e non è necessaria la prenotazione. La mostra ‘La Shoah in Europa’, allestita all’istituto Gobetti a cura del Mémorial de la Shoah di Parigi, potrà essere visitata dalla cittadinanza dalle 10 alle 13 con la possibilità di un tour guidato alle 11. Lunedì alle 10,30 si torna al cimitero ebraico per una cerimonia alla presenza del sindaco Matteo Nasciuti, di un rappresentante della comunità ebraica di Modena e Reggio, di un rappresentante di Anpi Scandiano e forze dell’ordine. Gli studenti delle scuole aderiranno con letture e interventi. Le iniziative sono inserite nella rassegna ‘Scandiano (r)Esiste’ che commemora fatti e personaggi della Resistenza scandianese. Gli appuntamenti proseguiranno a febbraio, marzo e aprile e si concluderanno a luglio con la pastasciutta antifascista al circolo ‘Le Ciminiere’.

m. b.