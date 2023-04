Pietro Grosset subentra a Marica Sarati in consiglio comunale

Pietro Grosset (nella foto) è il nuovo consigliere comunale di minoranza di Albinea del gruppo Centrodestra Albinea. Grosset subentra a Marica Sarati che si è dimessa per motivi lavorativi. Grosset, pensionato, residente ad Albinea, in passato è stato assistente capo della polizia provinciale. Attualmente ha mantenuto l’incarico di coordinatore della vigilanza ambientale, ittica, faunistica e venatoria; inoltre coordina una squadra per la sicurezza antincendio e pubblico spettacolo e ha già collaborato con il Comune di Albinea per le ordinanze comunali in materia di divieti di caccia.