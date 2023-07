Intervista Pietro Gualdi, medaglia d'argento alle Olimpiadi internazionali di Matematica

Reggio Emilia, 14 luglio 2023 – È tornato a casa con la medaglia d'argento al collo: secondo classificato, a un soffio dal gradino più alto, all'edizione numero 64 delle Olimpiadi internazionali di Matematica, che quest'anno si sono svolte a Chiba, in Giappone, dal 6 al 13 luglio. Pietro Gualdi, 19 anni compiuti a gennaio scorso, di Bagnolo, ha appena conseguito la maturità scientifica al liceo Ariosto-Spallanzani con 98/100.

Pietro, sei soddisfatto del risultato? "Molto soddisfatto, è stata un'esperienza stupenda. Non è la mia prima partecipazione, lo scorso anno ho conquistato il bronzo, ma più che il podio a rendere speciale la partecipazione alle Imo è la possibilità di incontrare ragazzi che arrivano da tutti i Paesi del mondo accomunati dalla passione per la Matematica. Questo è l'aspetto più bello e mi dispiace che per me si è trattata dell'ultima volta, perché la competizione è riservata a chi non ha ancora compiuto vent'anni”. Scontato che anche al liceo avrai avuto voti altissimi in Matematica... Dieci fisso in pagella? “Dalla terza liceo si, sempre 10. Matematica è sempre stata una materia in cui sono andato bene, però devo dire che questo non c'entra molto con i risultati raggiunti alle Olimpiadi internazionali di Matematica”. Cioè? “In realtà la Matematica che si fa a scuola è diversa da quella 'richiesta' alle Imo. A scuola si imparano strumenti di base che poi più o meno si applicano 'meccanicamente', finalizzati ad altro tipo si studi: come l'ingegneria, la fisica. Le Olimpiadi propongono problemi da risolvere per i quali non occorrono straordinarie 'competenze scolastiche', ma piuttosto un approccio creativo e tanto esercizio. Certo il talento è un punto di partenza utile, ma poi serve la costanza e il lavoro”. E come ci si avvicina a questo approccio? “Nel mio caso è stato un ragazzo conosciuto al liceo, quando ero in prima, a indirizzarmi su alcuni siti on line sui quali esercitarmi. Un 'allenamento che ho sempre fatto in modo autonomo”. Hai appena conseguito la maturità. A quale facoltà ti iscriverai? “Certamente Matematica pura. Per quanto riguarda l'ateneo al quale iscrivermi ho due opzioni: la Normale di Pisa e Cambridge. Per Cambridge ho già superato gli esami di ammissione, ma in seguito alla Brexit sono veramente proibitivi i costi che dovrei sostenere per studiare là. Per l'ingresso alla Normale mi sto preparando agli esami di ammissione”. Per entrare alla Normale sono riconosciuti i risultati che hai guadagnato alle Imo? “Non in senso stretto, ma sicuramente rappresentano un'esperienza propedeutica. L'ingresso alla Normale è subordinato a due prove scritte e due prove orali, che comprendono anche quesiti di Fisica. Ora mi aspetta un periodo di studio”. Qual è il lavoro che vorresti fare? “Mi piacerebbe lavorare nel settore della ricerca, ma non escludo professionalità in cui applicare la Matematica”.