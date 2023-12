Pietro, ’il parrucchiere degli ultimi’: "Lascio a malincuore dopo 50 anni"

Molla le forbici e il pettine dopo 50 anni di attività professionale, ma la passione resta: Pietro Meglioli, da una vita parrucchiere di Cavola di Toano e poi di Casina, all’età di 77 anni ha deciso, a malincuore, di andare in pensione, cedendo il suo storico negozio alla signora Jennifer che, già esperta del mestiere, continuerà l’attività di Pietro sempre in Largo Tricolore 1/A nel centro di Casina (foto staff:). Pietro, sposato con una figlia e due nipotine già cresciute, avrebbe da raccontare tante storie e aneddoti che hanno segnato la sua lunga professione di parrucchiere, con lo sguardo spesso rivolto a chi soffre, però in queste ore, pressato dai clienti che arrivano a sorpresa in negozio e, soprattutto tradito dall’emozione per questo suo nuovo traguardo, non trova il tempo e lo spirito giusto per abbandonarsi ai racconti, riesce solo a mantenere il suo carattere brillante. Una cosa però gli sfugge: "Ho fatto anche il parrucchiere per i senzatetto alloggiati sotto il colonnato del Vaticano. Prima andavo con due o tre amici una volta l’anno a tagliare i capelli a queste persone, adesso ci hanno chiesto di andare almeno tre volte l’anno a turno con altri". Pietro Meglioli è nato 77 anni fa a Carpineti e all’età di 6 o 7 anni ha cominciato a tagliare i capelli ai genitori e ai nonni, poi agli amici, imparando da solo le prime nozioni del mestiere. Tra i 16 e i 18 anni ha frequentato la scuola di parrucchiere Anam di Reggio Emilia, dove ha anche lavorato e insegnato per un paio di anni. Il primo negozio Pietro lo ha aperto a Cavola di Toano e poi, nel 1968, nel centro di Casina, "Pietro Parrucchieri", il negozio che Meglioli, andando in pensione, lascerà il 15 gennaio prossimo alla parrucchiera Jennifer. Più o meno la stessa cosa Pietro, artigiano maestro barbiere, l’ha fatta a Cavola nel momento in cui ha aperto a Casina con la cessione del negozio al suo collaboratore Fabio Amorini, che ancora oggi è in piena attività, anzi i due parrucchieri hanno continuato a mantenere un buon rapporto di collaborazione, ma soprattutto di vera amicizia, senza mai perdersi di vista. Grande soddisfazione per Pietro poter andare a tagliare i capelli ai poveri del colonnato vaticano, però non sono solo loro a non avere i soldi per il barbiere, qualcuno c’è anche dalle nostre parti, basta capirli e aiutarli senza offendere la loro dignità. Siamo tutti uguali". Questa è la considerazione di Pietro, che aggiunge: "Con un gruppetto di amici andiamo a suonare nelle case di riposo per portare un po’ di allegria agli anziani: io suono l’armonica a bocca, i i miei amici, Aroldo Ronteruoli, Sandro Teneggi, Enrico di 10 anni, la fisarmonica". Il barbiere Pietro Meglioli si è costruito la casa a Casina perchè ama la montagna, mai abbandonata, e ha sempre dedicato il suo tempo libero a opere di solidarietà: per 16 anni volontario nella Croce Rossa di Casina, volontario nella Protezione civile e nella Casa Cantoniera di Casina, centro di ritrovo culturale e per qualsiasi altra iniziativa d’intrattenimento sociale. "I primi tempi farò un po’ fatica a stare lontano dal negozio, sono troppo abituato a stare in mezzo alla gente – dice Pietro –, andrò a trovare Jennifer e se serve, darò qualche consiglio, ma intanto lì incontrerò amici".