Pietro Toscano stroncato da un malore a Favignana

Reggio Emilia, 23 giugno 2024 – Una vacanza con la moglie sull’isola di Favignana a casa di amici; una cena sotto la luna piena per festeggiare il suo 66esimo compleanno. Poi, al rientro in camera, un malore. Pietro Toscano, che da anni era sulle automediche e le ambulanze della Croce Rossa reggiana, ha capito subito cosa gli stava accadendo e ha chiesto di chiamare i soccorsi. Poi un ultimo sguardo amorevole alla sua "Moni", la moglie Monica Giannini da cui aveva avuto i figli Francesco e Matteo. Così si è spento un uomo eccezionale, anche nella vita professionale e nel volontariato: agente generale dell’assicurazione Zurich, tra i fondatori del Rotary Club "Terra di Matilde", presidente del San Valentino Golf Club e tra i fondatori della Croce rossa di Cavriago. Grazie al suo instancabile impegno il 23 maggio dello scorso anno il "suo" Rotaty aveva donato due nuove automediche alla Cri per l’ospedale Franchini di Montecchio.

“Era una persona straordinaria - racconta Cristina Carbognani, imprenditrice che con Toscano aveva fondato il Rotary club - Allegro, propositivo, con un sorriso e buone parole per tutti. Un uomo con un grandissimo carisma. Allo stesso instancabile, una vera macchina da guerra sul piano organizzativo. Il nostro Club è nato con una forte componente femminile e giovanile anche grazie alle sue qualità".

Lunedì Toscano era all’Out Club di Casalgrande, dove il "suo" Club ha svolto la cerimonia del passaggio del collare (della presidenza) da Lucia Mangone a Piegluigi Zucchetti. "Stavamo insieme organizzando le prossime iniziative - racconta ancora Carbognani - Era un grande amico, un uomo generoso. Il maggiore servizio che abbiamo svolto, la donazione delle due automediche alla Val d’Enza, era stata una sua proposta… La sua morte è un dolore che ci lascia attoniti". Il feretro di Pietro arriverà nella tarda mattinata di domani. Sarà possibile salutarlo alla sala del commiato delle Onoranze Funebri Reverberi.