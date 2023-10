Pieve in Sagra dona 3.500 euro alla Bambin Gesù

Ha fruttato un ricavo netto di 3.500 euro l’iniziativa "Pieve in sagra" di inizio settembre, a Pieve di Guastalla, grazie a un gruppo di volontari in collaborazione coi commercianti locali. Tre serate di gastronomia, spettacoli e animazioni che hanno radunato il pubblico delle grandi occasioni. C’è stata la possibilità di riprendere la tradizione della festa che in passato era collegata alla sagra locale, poi interrotta per decisione della parrocchia e della curia, rilevando dei presunti comportamenti "scorretti", che non sarebbero stati nel segno dell’insegnamento cristiano. Venne anche chiuso il locale circolo Anspi dell’oratorio.

Inutile la massiccia raccolta di firme tra i cittadini per riavere il punto di ritrovo negli ambienti parrocchiali. Così, pur se al di fuori degli spazi all’ombra della storica basilica, è stata organizzata una festa che ha ottenuto successo. E l’altra sera una folta rappresentanza degli organizzatori ha donato il contributo in denaro alla scuola d’infanzia parrocchiale Bambin Gesù di Pieve. Il presidente della struttura scolastica, Donato Natuzzi, ha voluto ringraziare per questo importante dono: "Questa provvidenza – ha detto – ci consente di potenziare i nostri servizi alle famiglie con esigenze educative particolari. Inoltre, potremo rispondere positivamente alla richiesta di una famiglia con tre bambini in età scolare, in gravi difficoltà economiche, poiché è venuta a mancare la fonte principale di reddito familiare". Per il 2024 si prevede una nuova edizione di "Pieve in fiera", pur se in molti resta il sogno di poterla allestire ancora in oratorio.

Antonio Lecci