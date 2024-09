’Pieve in Sagra’, grande successo

È partita con successo la festa "Pieve in Sagra", a Pieve di Guastalla, una manifestazione che fino a stasera propone stand gastronomici, spettacoli musicali ma anche tanta solidarietà con una pesca di beneficenza e lo stand dell’Associazione Amici del Dho. Una manifestazione nata anche allo scopo di non disperdere il "patrimonio di volontari", di ogni età, che a lungo era rimasto attivo alla sagra parrocchiale, soppressa da qualche anno nella sua classica formula.

Per questo è stata creata una seconda iniziativa (con l’intero ricavato destinato in beneficenza), che non si sovrappone ma si abbina alla sagra parrocchiale, che si svolgerà invece dal 13 al 22 settembre.

E stasera è in programma nell’area spettacoli il concerto dei N’Euro e i Montana, dedicato al ricordo di Gianmarco "Bagio" Bertazzoni, volontario prematuramente scomparso alcuni anni fa, al quale è dedicata anche un’ambulanza di Croce rossa, inaugurata un anno fa, proprio durante "Pieve in Sagra".