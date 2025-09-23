Pigiama Run, la corsa benefica. Appuntamento al San Lazzaro

Una corsa in pigiama per fare la differenza nella vita di tanti bambini. A pois, a righe, lunghi, corti, divertenti, ma volendo anche eleganti: mai così tanti pigiami riempiranno le città italiane, e anche Reggio Emilia, come quelli che vedremo il prossimo venerdì 26 settembre in occasione della Pigiama Run. Un ritorno nella nostra città della storica corsa-camminata di Lilt, che raccoglie fondi a sostegno dei piccoli malati di tumore. L’appuntamento, inserito all’interno della ventesima edizione della Settimana della salute mentale, è alle 19 al Campus San Lazzaro con avvio dal padiglione Villa Rossi, da dove i concorrenti partiranno per percorrere 3 chilometri all’interno di un circuito che si snoderà all’interno del parco dell’ex San Lazzaro.

In collaborazione con i reparti di pediatria oncologica degli ospedali del territorio, Lilt erogherà ai piccoli pazienti servizi fondamentali come accoglienza in appartamenti sociali, attività ricreative, sostegno per le spese di viaggio necessarie a raggiungere gli ospedali, eventuali sussidi economici per le famiglie più fragili e, infine, linee telefoniche a disposizione dei genitori ad avvenute dimissioni dall’ospedale. "Oltre alla gestione complessa della malattia sul bambino e la sua famiglia , si devono affrontare anche i bisogni psicologici ed economici - spiega il dottor Ermanno Rondini, presidente della Lilt di Reggio Emilia - . Nel corso degli anni abbiamo visto un lieve ma progressivo aumento dell’incidenza dei tumori infantili ma anche un notevole incremento delle sopravvivenze (siamo oltre l’80%). Lilt è impegnata in un’azione continua per favorire le buone pratiche della prevenzione e promozione della salute".

Per iscriversi (o fare una donazione) basta andare sul sito Internet pigiamarun.it; per ogni iscrizione è prevista una donazione minima di 15 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini under 7.