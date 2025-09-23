Yoox, persone dietro i numeri

Andrea Bonzi
Yoox, persone dietro i numeri
ReggioEmilia
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manifestazione GazaMareggiata sui lidiIncidente RavennaPrevisioni meteoCrisi d'aziendaClassifica ricchi
Acquista il giornale
CronacaPigiama Run, la corsa benefica. Appuntamento al San Lazzaro
23 set 2025
REDAZIONE REGGIO EMILIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Reggio Emilia
  3. Cronaca
  4. Pigiama Run, la corsa benefica. Appuntamento al San Lazzaro

Pigiama Run, la corsa benefica. Appuntamento al San Lazzaro

Una corsa in pigiama per fare la differenza nella vita di tanti bambini. A pois, a righe, lunghi, corti, divertenti,...

Appuntamento alle 19 al padiglione Villa Rossi: Lilt raccoglie fondi a sostegno dei piccoli malati di tumore

Appuntamento alle 19 al padiglione Villa Rossi: Lilt raccoglie fondi a sostegno dei piccoli malati di tumore

Per approfondire:

Una corsa in pigiama per fare la differenza nella vita di tanti bambini. A pois, a righe, lunghi, corti, divertenti, ma volendo anche eleganti: mai così tanti pigiami riempiranno le città italiane, e anche Reggio Emilia, come quelli che vedremo il prossimo venerdì 26 settembre in occasione della Pigiama Run. Un ritorno nella nostra città della storica corsa-camminata di Lilt, che raccoglie fondi a sostegno dei piccoli malati di tumore. L’appuntamento, inserito all’interno della ventesima edizione della Settimana della salute mentale, è alle 19 al Campus San Lazzaro con avvio dal padiglione Villa Rossi, da dove i concorrenti partiranno per percorrere 3 chilometri all’interno di un circuito che si snoderà all’interno del parco dell’ex San Lazzaro.

In collaborazione con i reparti di pediatria oncologica degli ospedali del territorio, Lilt erogherà ai piccoli pazienti servizi fondamentali come accoglienza in appartamenti sociali, attività ricreative, sostegno per le spese di viaggio necessarie a raggiungere gli ospedali, eventuali sussidi economici per le famiglie più fragili e, infine, linee telefoniche a disposizione dei genitori ad avvenute dimissioni dall’ospedale. "Oltre alla gestione complessa della malattia sul bambino e la sua famiglia , si devono affrontare anche i bisogni psicologici ed economici - spiega il dottor Ermanno Rondini, presidente della Lilt di Reggio Emilia - . Nel corso degli anni abbiamo visto un lieve ma progressivo aumento dell’incidenza dei tumori infantili ma anche un notevole incremento delle sopravvivenze (siamo oltre l’80%). Lilt è impegnata in un’azione continua per favorire le buone pratiche della prevenzione e promozione della salute".

Per iscriversi (o fare una donazione) basta andare sul sito Internet pigiamarun.it; per ogni iscrizione è prevista una donazione minima di 15 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini under 7.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Salute mentaleTumore