Pignedoli e De Lucia spronano Vecchi

Sulle trascrizioni c’è chi sprona il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi. "Questa mobilitazione di amministratori per i diritti civili delle famiglie è importante e preziosa, per i risultati concreti a cui potrà portare e per il significato politico che fa", premettono l’europarlamentare dei Cinque stelle Sabrina Pignedoli e il consigliere comunale di Coalizione Civica Dario De Lucia. Il sindaco Luca Vecchi "è anche presidente dell’Anci regionale, ovvero la rete dei primi cittadini emiliano-romagnoli e vorremo che si schierasse con i colleghi delle altre città a fianco delle famiglie arcobaleno. In attesa di una legge nazionale, le trascrizioni debbono continuare", affermano ancora Pignedoli e De Lucia (foto).