Pil reggiano, luci e ombre. Trend ancora in crescita. Ma l’export paga dazio

A chiusura del primo semestre 2025 è confermato il trend di crescita, già evidenziato a fine aprile, per l’economia reggiana. Le analisi della Camera di commercio dell’Emilia sui dati degli scenari di previsione dell’Osservatorio Prometeia, infatti, parlano di un Pil in crescita dello 0,8%. Questo valore colloca la provincia di Reggio in linea con il dato regionale e al di sopra di quello nazionale (+0,7%). I maggiori impulsi verso il miglioramento delle previsioni di crescita vengono dall’industria (+1,5% quest’anno e +1,3% nel 2026) e dal comparto dei servizi (+0,7% nel 2025 e +1,2% l’anno seguente). Anche le costruzioni contribuiranno per tutto il 2025 alla crescita del Pil della nostra provincia (+0,5%), per poi affrontare un difficile 2026, nel quale è stimata una perdita del 4,2%. Di segno opposto ai precedenti, il comparto agricolo, che è avviato a perdere il 6,3% e a vivere un recupero nel 2026, comunque limitato al 3,1%.

Sul fronte dell’export invece, l’economia reggiana quest’anno pagherà il prezzo delle crescenti tensioni commerciali internazionali (a partire dai dazi Usa), con un calo previsto nel 2,5%; per il 2026, invece, le previsioni indicano una crescita del 4%. Per quel che concerne il reddito disponibile per le famiglie, le previsioni per il 2025 parlano di un +3,5%, mentre il prossimo anno l’incremento potrebbe ridursi al 2,7%. Di segno positivo anche i valori dell’occupazione, con un aumento che dovrebbe collocarsi all’1,2%, con un +0,8% nel 2026. Il tasso di disoccupazione è previsto al 3,6% nel 2025 e al 3,3% nel 2026.

"Vi sono alcuni dati sicuramente incoraggianti – sottolinea il presidente della Camera di commercio dell’Emilia, Stefano Landi – a partire dall’irrobustimento delle prospettive di ripresa per l’industria, prevista ora in crescita dell’1,5% rispetto al modesto +0,7% indicato alla fine di aprile scorso. Sono migliorate anche le previsioni relative all’occupazione, trainata soprattutto dai servizi dalla manifattura e dal comparto dei servizi". Ma non tutto è oro quello che luccica. "Fra i dati che suscitano preoccupazioni – conclude il presidente dell’Ente camerale – emergono, però, il negativo andamento previsto per le esportazioni, che prima delle decisioni sui dazi americani erano indicate in crescita del 2,7%, così come la riduzione del valore delle produzioni agricole, sebbene abbiamo ragione di ritenere che il saldo, a fine anno, potrebbe essere meno pesante. E resta comunque da monitorare anche l’andamento dell’inflazione, perché se è vero che il reddito disponibile per le famiglie è previsto in discreto aumento, su diverse voci che incidono particolarmente sulla spesa si registrano aumenti spesso ben al di sopra del dato medio".