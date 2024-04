Pillole di Off per la città. Dai ritratti delle isole all’atelier dei Due Gobbi

Nel circuito Off il tema dominante ‘la natura ama nascondersi’ ha sedotto tanti nomi della scena reggiana e non solo. Ve ne segnaliamo qualcuno. Allo spazio Food in Chiostri, in via Emilia San Pietro 44/C, trovate ‘silenti’ di Rita Rozzi, a cura di Alessandra Azzolini. L’artista si pone in ascolto della voce inudibile della natura. L’intento è affinare l’ascolto dei meccanismi intimi del pensiero per avvicinarsi al mondo naturale con più umanità. La poetica che insegue è quella di dar simbolicamente voce a una natura sofferente. Ne scaturisce una sinestesia: mostrare un suono per mezzo del visibile, analogicamente alterato, per mostrare l’invocazione, la ferita, la metamorfosi. Un silenzio assordante. Inaugurazione domani, ore 10.30. Nel nucleo di artisti che espongono all’Atelier di via dei Due Gobbi, ecco Andrea Zannoni con i suoi ‘Confini Dissolti’, che presenta 9 fotografie di grandi dimensioni esplorative dell’unità e dell’armonia tra elementi apparentemente contrastanti, come acqua e roccia, bianco e nero, trasformazione e persistenza, attraverso immagini in bianco e nero che ritraggono sassi emergenti dalla corrente dei nostri fiumi. Spostandosi al Blanc Cafè in via Farini si trova ‘Natura e sogno’ di Silva Nironi, che conduce una visionaria e originale ricerca artistica con collage digitali e foto-pittorici dove frammenti di testo e di immagini fotografiche e cinematografiche ci conducono a una narrazione poetica molto personale, tra evocazione e riferimento, finzione e realtà. A cura di Mariaelena Raimondo. Le ‘Isole nere’ di Luana Rigolli sono nell’ex sede ACI, via Angelo Secchi. La fotografa pensa che sotto le isole "vi sia una specie di condotto che va dritto al mantello, e che tutti questi condotti formino un reticolo, di radici, che tengono le isole collegate tra loro anche a migliaia di miglia di distanza". Luana ha ritratto Capraia, Linosa, Lipari, Pantelleria, Ponza, Procida, Stromboli, Ustica, Ventotene. E’ possibile assistere alla ricerca artistica di Nobuyoshi Araki dal titolo ‘Flowers, Death and Eros’ alla Galleria 13, in via Roma 34/b.