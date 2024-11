Pineta di Vezzano, il progetto di ricostruzione. Presto a regime 100 nuovi esemplari arborei

Un progetto di ricostruzione del patrimonio forestale e di messa in sicurezza della Pinetina di Vezzano, oltre alla sistemazione della viabilità lungo la strada statale 63. I lavori sono già in corso e l’intento è di dare un’immagine nuova al Parco ampliandone la visibilità anche per tutti coloro che che percorrono la SS/63 nel tratto che costeggia il territorio del Comune di Vezzano sul Crostolo. Il taglio degli alberi secchi o in fase di cedimento, comporta il diradamento delle alberature e può favorire la ripresa vegetativa, lo sviluppo e la selezione della vegetazione forestale autoctona, ma anche, effetto non secondario, quello di ridurre i rischi per chi transita su quel tratto della statale 63.

L’intervento prevede l’abbattimento di circa 280 piante e il reimpianto di 100 nuovi esemplari e di 180 piccole piantine in crescita per evitare che vengano rovinate dagli ‘abitanti’ del parco, in primis daini e caprioli. "Il progetto – ha dichiarato l’assessore al territorio e ambiente, Mauro Lugarini – consentirà a una delle aree verdi più frequentate della pedecollina reggiana di rigenerarsi e di preservare le sue caratteristiche che rappresentano un perfetto esempio di riqualificazione ambientale del nostro territorio". La Pineta di Vezzano si caratterizza infatti per un bosco misto di pino nero, introdotto da interventi di forestazioni del primo ’900.

Settimo Baisi