Pinguini da record Mai così tanti spettatori per un gruppo italiano Tre ’campovolo’ in top 5

"Mai viste tante famiglie divertirsi e emozionarsi insieme". Lo dice con orgoglio Mauro Macchiaverna, amministratore dello storico gruppo Rcf di Reggio Emilia, fra i leader mondiali dei sistemi audio ad alta tecnologia e protagonista del progetto Arena. Coi Pinguini Tattici Nucleari si chiude in trionfo la stagione all’arena dopo i live di Zucchero, Italia Loves Romagna ed Harry Styles. "Con questo concerto, che ha raccolto 80mila persone, chiudiamo la prima vera stagione ufficiale post covid, che è stata davvero memorabile", esulta Macchiaverna mentre nell’after party show che si è tenuto dietro alle quinte del maxi-palco con cento selezionati invitati. I quali, oltre a brindare e rilassarsi dopo il concerto, hanno avuto l’occasione di strappare un autografo e un selfie agli artisti della band bergamasca. Una festa con tanto di taglio di una grandissima torta per festeggiare la fine del tour estivo che ha registrato 11 date in Italia. E un retroscena che si è svelato solo ieri mattina dopo il concerto sul profilo Instragram dei Pinguini: il cantante durante la serata ha definito Simone Pagani, bassista della band, "un eroe" senza spiegarne il motivo. Un mistero svelato dopo poche ore sui social: Pagani ha suonato nonostante una frattura al braccio sinistro, rimediata tre giorni fa cadendo durante un giro in bicicletta in città e, pur di non mancare alla tappa reggiana, è salito sul palco con dei dolori tremendi senza far trasparire nulla ai presenti, con un’equipe medica pronta a intervenire. Tra le curiosità spicca la presenza tra gli addetti alla sicurezza del ’mitico’ Ivano Monzani, diventato celebre per i video che lo ritraevano sotto ai più grandi palchi italiani con facce che lo hanno reso un meme vivente; si è concesso gentilmente alle foto di chi lo riconosceva tra il pubblico, tra i quali Lorenzo Sabattini, 12 anni, al suo primo concerto, che ha detto: "C’era quasi tutta la mia classe – accanto a lui la mamma Alessia Borelli e l’amico Achille Poletti – Ho cantato, ballato, è stato molto bello. Una prima volta da ricordare". I Pinguini sono soliti dare spazio ai fan sul palco durante l’esibizione. Come Chiara che, dalla prima fila durante la canzone ‘Hold On’ ha accettato l’invito del cantante a farsi in diretta, dietro alle quinte, un tatuaggio in onore di una serata che per lei sarà indimenticabile. E non solo per lei.

