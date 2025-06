Pinguini, la dedica ad Alice: "Tutta la famiglia collegata. Un’emozione speciale"

Il giorno dopo è ancora più bello. La dedica fatta dal palco dai Pinguini Tattici Nucleari ad Alice Vasirani, la quattordicenne di Rivalta scomparsa lo scorso febbraio dopo circa un anno di lotta contro un male incurabile, ha lasciato il segno nei tanti amici presenti all’Rcf Arena.

Il tam tam mediatico scatenato nei giorni prima del concerto dagli scout di Rivalta che chiedevano di ricordare, sulle note di Ridere, la giovane prematuramente scomparsa, è arrivato fino alla band bergamasca; il frontman Riccardo Zanotti con parole struggenti ha fatto partire un applauso spontaneo dedicando la canzone ad Alice.

"Ascoltare le canzoni è bellissimo – ha detto il cantante – ma penso che sia una cosa ancora più bella quando le canzoni ascoltano noi, quando sembrano parlare di noi. Questa canzone parla di un infinito di gioia che dedichiamo ad Alice. Negli ultimi giorni ci hanno scritto messaggi da ovunque perché questa ragazza l’ascoltava sempre e quindi è dedicata a lei. Ora guardiamo tutti su verso questo infinito che è infinito come la vita e come l’amore".

Tanta la sorpresa per il gruppo scout Agesci di Rivalta per queste parole.

"Nei giorni precedenti al concerto – dice Sofia Santoro, capo-scout di Rivalta – abbiamo sentito la canzone Ridere durante le prove, dunque speravamo che la nostra richiesta venisse accolta. In realtà, in via non ufficiale, poco prima del concerto ci era arrivata la voce che i Pinguini avessero accettato. Sembra addirittura che la mamma di Riccardo Zanotti sia stata colpita dagli articoli di giornale usciti riguardo la nostra iniziativa e lei stessa pare abbia fatto arrivare gli articoli al cantante. Pensavamo comunque a una dedica blanda, invece le parole per ricordare Alice sono state magiche, Riccardo ha fatto un discorso spettacolare. Dopo la canzone abbiamo lanciato palloncini a forma di luna: per noi Alice aveva questa forma, la ricordiamo spesso quando guardiamo le stelle ma soprattutto la luna e sabato c’era una luna bellissima che illuminava l’arena".

Un momento vissuto in diretta da tutta la famiglia di Alice.

"Io e mio fratello – prende la parola Giulia, sorella di Alice – eravamo in contatto con i nostri genitori che non erano riusciti a essere con noi. Ci tenevamo a fare un momento tutti insieme e siamo riusciti a fare una videochiamata con loro al momento della canzone: ci sembrava incredibile che dedicassero così tanto spazio ad Alice con un discorso molto profondo, ci aspettavamo solo qualche parola invece è stata una dedica bella e profonda".

Tanta l’emozione vissuta durante la canzone che ha riportato gli scout di Rivalta ai momenti vissuti con Alice attorno al fuoco nei campi all’aperto.

"Sicuramente sia io che Giulia – dice Luca, il fratello di Alice – eravamo molto emozionati. Tra l’altro, nell’ultimo anno di Alice, io ero il suo capo-scout e sabato sera mi sembrava che Alice fosse lì con noi a cantare come quando eravamo in gruppo nelle uscite. È stato un momento molto toccante".

Infine un ringraziamento ai Pinguini. "Si sono dimostrate persone molto umane – riprende Giulia –, non ci aspettavamo così tanto calore durante la dedica, sembrava fossero nostri amici. Tramite quelle parole hanno cercato di far capire al pubblico chi era Alice, facendo un invito alla gioia, ovvero quello che era Alice per noi".