Pinguini Tattici Nucleari. Il concerto alla Rcf Arena. Come cambia la viabilità

Manca pochissimo al concerto di domani dei Pinguini Tattici Nucleari alla Rcf Arena, che apre ufficialmente il tour della band italiana molto amata da fan di tutte le età. C’è un gruppo in particolare che conta i minuti all’inizio dell’evento anche per vedere se una richiesta speciale fatta nei giorni scorsi possa essere esaudita: quella espressa dal gruppo scout e dalla parrocchia di Rivalta per ricordare Alice Vasirani, 14enne venuta a mancare a febbraio scorso a causa di un male incurabile. Gli amici hanno dato il via a un tam-tam online con la richiesta di dedicarle il brano ’Ridere’ durante il concerto e il messaggio, confermano dall’ufficio stampa, è arrivato alla band.

La giornata si prospetta chiaramente intensa anche sotto il profilo della sicurezza e della viabilità. La Prefettura ha calibrato i provvedimenti da adottare su una presenza di 55.000 persone e sono circa 9.000 i parcheggi previsti tra cui quello “Farmacie”, messo a disposizione in via eccezionale da Anas, che consente un accesso diretto alla tangenziale. Il Comune ha disposto alcuni provvedimenti per limitare la somministrazione e il consumo di alcol e di bevande in contenitori di vetro e in lattine nelle aree circostanti a quella del concerto (dalla mezzanotte del 7 giugno alle 6 dell’8 giugno) oltre al divieto di stazionamento e vendita di alcolici (dalle 18 di oggi alle ore 6 dell’8 giugno).

Di seguito invece le disposizioni che interessano la viabilità. Strade chiuse al traffico. Dalla mezzanotte di sabato 7 giugno fino alla fine del deflusso post concerto, sarà istituita la zona rossa in via dell’Aeronautica, da via Caduti delle Reggiane a via Agosti, in cui sarà possibile solo il transito pedonale. Chiuse al traffico, ad eccezione di residenti e diretti alle attività: via del Chionso, via Adua, via Agosti, via Mozart, via Vertoiba, via Lenin; chiusa al traffico anche via Montagnani Marelli. Divieti di sosta. Dalla mezzanotte del 7 giugno fino alle 6 di domenica 8 giugno sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione in via del Partigiano, via dell’Aeronautica, via Vertoiba, via Agosti, via Officine Meccaniche Reggiane, via Vertoiba, via Caduti delle Reggiane, via Saragat lato Est, via del Chionso, piazzale Romano, piazzale Lari, piazzale Atleti Azzurri d’Italia, via Taddei, via Degani, via della Croce Rossa e parcheggio della Croce Rossa. Chiusure uscite tangenziali e sottopassi. Sabato 7 giugno l’uscita 3 della tangenziale Nord sarà chiusa in entrambe le direzioni. Saranno inoltre chiusi il sottopasso ciclopedonale tra via Caduti delle Reggiane e Gavassa e l’anello ciclopedonale che corre intorno all’Arena dalla mezzanotte del 7 giugno fino alle 6 di domenica 8 giugno. Coloro che devono accompagnare o andare a prendere persone che partecipano al concerto possono utilizzare il parcheggio Kiss&Ride di piazzale Romano (zona stadio). Per ulteriori informazioni e chiarimenti, è possibile consultare il sito internet del Comune di Reggio Emilia.