Pinguini Tattici Nucleari, sabato il live. Sosta e mobilità, cosa c’è da sapere

Sabato 7 giugno sarà una giornata campale per il sistema della sicurezza di Reggio Emilia, chiamato a gestire in contemporanea il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari alla RCF Arena e l’allestimento dei seggi per il referendum dell’8 e il 9 giugno. Sull’evento musicale si è riunito nei giorni scorsi in Prefettura un comitato ad hoc, che ha calibrato i provvedimenti da adottare stato calibrato su 55mila persone.

Sono circa 9mila i parcheggi previsti tra cui quello ‘Farmacie’, messo a disposizione in via eccezionale da Anas, che consente un accesso diretto alla tangenziale e sarà quindi strategico nel momento del deflusso. Non ci saranno treni speciali e i fan utilizzeranno quindi le classiche corse, mentre si attende l’arrivo di una ventina di pullman. In stazione sarà approntato un presidio sanitario e con generi di conforto per chi dovrà attendere che faccia giorno per tornare a casa.

I Pinguini Tattici Nucleari sono uno tra i pochissimi gruppi italiani che riempiono gli stadi o le grandissime arene come la RCF di Reggio, dove presto sarà di nuovo ‘a casa sua’ Ligabue. Secondo gli ultimi rilevamenti a disposizione, sono ancora in vendita pochi taglianti per queste date del loro tour: Reggio Emilia (7 giugno), Milano (11 giugno), Ancona (21 giugno) e Firenze (25 giugno), Napoli (28 giugno).