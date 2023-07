Guai per la famiglia Pini: due imprenditori accusati di violenza sessuale in Spagna

Spagna, 3 luglio 2023 – Gruppo Pini nella bufera: due imprenditori della famiglia valtellinese, fratelli di 66 e 70 anni, sono stati rinchiusi in carcere senza cauzione in Spagna come presunti autori di un reato di violenza sessuale e di altri reati contro i diritti dei lavoratori.

I fatti sono successi a Bine'far (Huesca), città della comunità autonoma dell'Aragona. Lo ha riferito la Guardia Civil.

Si tratterebbe, secondo quanto scritto da El Mundo, di Mario e Piero Pini, familiari di Roberto Pini, proprietario della Pini Holding srl che ha acquisito l’80% del gruppo Ferrarini, lo storico prosciuttificio di Reggio Emilia in concordato preventivo da luglio 2018. I due arrestati non figurerebbero però all'interno della Holding.

Secondo quanto riportato dall'Heraldo de Aragon nella sua edizione web, la famiglia Pini è proprietaria in Spagna di diverse aziende di carne nella regione di La Litera e promotrice del grande macello dell'azienda Litera Meat a Bine'far.

L'arresto dei sospetti è stato effettuato dagli agenti dell'Unità di polizia giudiziaria del Comando della Guardia Civil di Huesca in seguito alla denuncia presentata da una vittima di entrambi i reati.

I detenuti sono stati messi in custodia cautelare senza cauzione per ordine del giudice del tribunale di Monzo'n per presunti reati di violenza sessuale e contro i diritti dei lavoratori.